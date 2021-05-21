Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

На минувших выходных в Мордовию прибыла новая партия вакцины от коронавируса.

Новая партия вакцины включает в себя 3900 доз.

На сегодняшний день от COVID-19 в республике сделали прививки почти 252 тыс. человек, в том числе двукратно — 204 тыс. жителей Мордовии.

Для достижения коллективного иммунитета в республике планируется вакцинировать 60% взрослого населения — это 388270 человек. Темпы ежедневной вакцинации в регионе остаются высокими.

Новые партии вакцины оперативно распределяют по районам. К примеру, 200 доз «Спутника V» из нового транша поступит в Теньгушевский район республики.

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Источник: e-mordovia.ru