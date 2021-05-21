В Мордовии обсудили ремонт дорог

В Мордовии на очередном заседании регионального кабинета министров рассматривались вопросы дальнейшего социально-экономического развития.

Участники заседания говорили о ходе ремонта участков дорог регионального, межмуниципального и местного значения, на проведение которого Мордовии дополнительно было выделено 500 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Часть средств будет направлена на ремонт автодороги по ул. Коммунистической в Саранске, качество которой вызывает много нареканий.

На решение задач местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, Чамзинскому району выделено более 900 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство территорий и приобретение строительных материалов.

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Источник: e-mordovia.ru