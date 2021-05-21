В Мордовии создадут информационную систему похозяйственного учета

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров дал поручение создать в республике государственную информационную систему похозяйственного учета.

Указанная система позволит автоматизировать данные о личных подсобных хозяйствах, контролировать и анализировать информацию о всех сельских и городских поселениях в режиме онлайн.

Пилотным районом, в котором будет отработан механизм ведения электронной похозяйственной книги, станет Ичалковский район, далее информационная система будет распространена на всю республику.

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Источник: e-mordovia.ru