В Ельниковском районе обрабатывают заброшенные плодородные земли

На территории Ельниковского района обрабатываются заброшенные плодородные земли.

В минувшем году одно из дочерних хозяйств АО «ЕДСПМК» выкупило у населения более 460 га плодородной земли в районе деревни Ликенье, которая была заброшена и заросла бурьяном. Мощная техника в считанные дни сделала поля пригодными для землепользования. Механизаторы подготовили почву для сева озимой ржи. Весной посевы подкормили минеральными удобрениями и обработали от сорняков.

Главный агроном хозяйства О.Н. Можеров сообщил, что зерно планируется использовать для выпечки собственной продукции и реализовывать в другие регионы.

Участок площадью 460 га земледельцы убрали всего за четыре дня.

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Источник: e-mordovia.ru