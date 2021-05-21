В Мордовии провели более 720 тысяч тестов на коронавирус

Более 720 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию было проведено в Мордовии с начала пандемии.
Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
В Роспотребнадзоре утверждают, что лаборатории Мордовии обеспечены нужным количеством тестов.
Тест на коронавирус в обязательном порядке должны сдавать люди, прибывшие в Россию с признаками респираторных заболеваний, те, кто находился в контакте с больными, пациенты с внебольничной пневмонией, лица старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, медицинские работники группы риска.
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Источник: e-mordovia.ru