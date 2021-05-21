В Мордовии появились новые отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов

В Мордовии открылись ещё 5 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения РМ сообщает, что в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» аналогичные отделения уже функционируют в Саранске и нескольких муниципальных районах республики — Ардатовском, Атяшевском, Зубово-Полянском, Кочкуровском, Краснослободском, Рузаевском, Ромодановском и Старошайговском.

Теперь такие отделения на базе учреждений социальной защиты открылись в Инсарском, Ковылкинском, Теньгушевском, Темниковском и Торбеевском районах.

По словам специалистов, цель создания отделений заключается в поддержании активного образа жизни, продлении активного долголетия, формировании позитивных установок у пенсионеров и инвалидов, преодолении замкнутости и одиночества.

Для посетителей отделений дневного пребывания организуются лечебно-оздоровительные и творческо-развлекательные мероприятия, в том числе занятия по скандинавской ходьбе, игры с мячом, пальчиковой гимнастике, конкурсы, викторины, тематические лекции. Для женщин интересными станут занятия по рукоделию.

Тем, кому необходимо, будет оказана психологическая помощь, консультации по правовым вопросам.

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Источник: e-mordovia.ru