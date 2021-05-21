В Ковылкино достроят крытый ледовый каток

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ковылкинский район провел совещание на крытом ледовом катке.

Строительство крытого катка в Ковылкино было начато в 2012 году и до сих пор не завершилось. Работы на этом объекте не ведутся, стройка заморожена. В декабре минувшего года, когда руководитель республики посещал районный центр, он дал поручение провести обследование этого недостроя.

И. о. министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов доложил, что в настоящее время проектное подразделение управления капитального строительства РМ выполняет корректировку проектной документации.

Артем Здунов осмотрел недостроенный спортивный объект (его строительная готовность составляет 50%), обсудил со специалистами предстоящий объем работ и примерные сроки их выполнения.

Руководитель республики подтвердил, что объект будет достраиваться.

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Источник: e-mordovia.ru