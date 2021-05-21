Артем Здунов присоединился к акции по уборке территории Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов присоединился к волонтерской акции по уборке территории православного Рождество-Богородичного мужского монастыря в Темниковском районе.

Руководитель региона, победители кадрового проекта «Моя Мордовия», участники волонтерских объединений и молодежного центра, жители Темникова в течение нескольких часов наводили порядок на монастырских территориях.

Была проведена работа по расчистке набережной реки Мокша, скошены заросли на большой площади. Вместе с волонтерами Артем Здунов помог с уборкой монастырского приусадебного участка.

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Источник: e-mordovia.ru