Артем Здунов обсудил вопросы газификации региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с начальником управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Игорем Фоменковым.

В ходе указанной встречи обсуждалась реализация программы развития газоснабжения и газификации Мордовии до 2025 года.

На этой неделе в Мордовии завершилось строительство двух межпоселковых газопроводов. Первый проложили до деревни Суподеевка Ардатовского района. Второй газопровод идет до посёлка Зубово-Полянский лесоучасток. Мобильный передвижной офис принял 31 заявление на бесплатное подведение газа. Всего в посёлке 42 дома. Артем Здунов обратил внимание на то, что все домовладения должны быть подключены до начала отопительного сезона.

В настоящее время уровень газификации в республике составляет 93,6%. По программе догазификации подключат около 9 тыс. домов. К 2026 году в Мордовии планируется полностью завершить сетевую газификацию.

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Источник: e-mordovia.ru