В МГПУ им. М.Е. Евсевьева прививки от коронавируса сделали более 60% студентов

В МГПУ им. М.Е. Евсевьева 62,5% студентов очной формы обучения сделали прививки от COVID-19.

Прививки от коронавирусной инфекции сделали 82% преподавателей и 70,8% сотрудников учебного заведения.

Высокий процент вакцинации – результат системной работы со студентами, родителями и профессорско-преподавательским составом МГПУ им. М.Е. Евсевьева, а также общего понимания необходимости своевременной защиты человека от коронавирусной инфекции. Данное заявление сделала ректор МГПУ им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова.

Прививочная кампания в вузе продолжается. Для сотрудников и студентов созданы все условия: вакцинацию можно пройти в специально оборудованном медицинском кабинете университета по предварительной записи и без очередей.

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Источник: e-mordovia.ru