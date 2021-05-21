В Мордовии проходит сельскохозяйственная микроперепись

В Мордовии в настоящее время проводится сельскохозяйственная микроперепись.

Масштабное статистическое обследование стартовало 1 августа и продлится до 30 августа текущего года.

Более 350 переписчиков непосредственно придут к владельцам личных подсобных хозяйств, опросят и запишут ответы в соответствующие электронные переписные листы.

За весь период переписи каждый из переписчиков должен обойти в среднем 480 объектов.

Узнать переписчика легко. При себе он должен иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и планшет. Переписчик будет одет в специальную экипировку ярко-зеленого цвета: жилет со светоотражающими полосами и кепку. И на жилете, и на кепке нанесена символика СХМП.

СХМП не имеет ничего общего с фискальными целями. Перед ней ставятся только статистические задачи.

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Источник: e-mordovia.ru