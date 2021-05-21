Артем Здунов встретился с руководителем Управления Росреестра по Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике Светланой Балесковой.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с Росреестром, касающиеся повышения качества и доступности государственных услуг в сфере регистрации недвижимости.

Обсуждались совместные мероприятия по реализации на территории региона федерального закона о так называемой гаражной амнистии, который вступит в силу с 1 сентября 2021 года, вопросы установления границ между субъектами, границ муниципальных образований и населенных пунктов, а также проведения комплексных кадастровых работ на территории республики.

Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил вопросы газификации региона.

Источник: e-mordovia.ru