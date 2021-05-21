В Чамзинском районе загорелась заброшенная постройка

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Поздним вечером 2 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Комсомольский. Напротив дома № 45, расположенного по адресу - улица Микрорайон-1, загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru