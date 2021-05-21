В Саранске 5 августа ограничат движение транспортных средств по улице Большевистской

В Саранске 5 августа будет ограничено движение транспортных средств по улице Большевистской.

В период с 00:00 до 19:00 5 августа будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Советской до улицы Коммунистической (четная и нечетная стороны).

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных 20-летию канонизации Феодора Ушакова.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru