Житель Старошайговского района пойдет под суд по обвинению в краже

Житель Старошайговского района, который обвиняется в краже имущества, в скором времени предстанет перед судом.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 40-летний житель одного из населенных пунктов указанного района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, проник в дом своего соседа, который проживает в Саранске, а в Старошайговском районе бывает только на выходных, и похитил оттуда сварочный аппарат, болгарку, электролобзик, электропилу, бензопилу, бензотриммер и водяной насос общей стоимостью 50 тыс. рублей. Имущество мужчина сдал в ломбард, расположенный в Саранске, получив за это денежные средства в сумме, которая значительно меньше суммы ущерба.

Материалы уголовного дела в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии был задержан автомобилист, который использовал поддельное водительское удостоверение.

Источник: 13.мвд.рф