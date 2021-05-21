Неизвестный мошенник вынудил 40-летнюю жительницу Саранска оформить кредит

В Саранске местную жительницу неизвестный мошенник вынудил взять в кредит крупную сумму денег.

Недавно 40-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие преступники пытаются оформить кредит в размере 540,6 тыс. рублей на имя горожанки. Затем якобы работник финансовой организации заявил, что женщина должна в кратчайшие сроки отправиться в ближайшее банковское отделение и взять кредит на упомянутую сумму, а затем перечислить деньги на продиктованные им резервные счета, дабы пресечь действия злоумышленников.

В итоге жительница Саранска перечислила на указанные незнакомцем счета 540,6 тыс. рублей. Затем горожанка засомневалась в том, что вела беседу с настоящим сотрудником банка. В связи с этим женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф