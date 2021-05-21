В Мордовии полицейские провели операцию «Розыск»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Розыск».

Операция проходила с целью активизации розыска лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, и установления личности неопознанных трупов.

В течение двух дней правоохранителями было задержано 15 обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания.

Было установлено местонахождение семи лиц, пропавших без вести на территории Ковылкинского, Ардатовского, Чамзинского районов и Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф