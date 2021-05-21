Двое жителей Саранска обвиняются в совершении квартирной кражи

В Саранске выслушают судебный приговор двое местных жителей, которые обвиняются в совершении квартирной кражи.

В мае нынешнего года двое жителей Саранска 1979 и 1990 годов рождения распивали спиртные напитки в квартире своей знакомой, проживающей в посёлке ТЭЦ-2. В определенный момент владелица жилья уснула. Воспользовавшись данным обстоятельством, горожане похитили мобильный телефон и телевизор, являющиеся собственностью женщины. Имущество обвиняемые сдали в ломбард, получив за это 9 тыс. рублей. Деньги мужчины потратили на покупку еды и спиртного. Затем фигуранты уголовного дела продолжили застолье в квартире знакомой.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф