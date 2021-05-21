В Саранске осудили мужчин, совершивших разбойное нападение

В Мордовии выслушали судебный приговор местные жители, обвиняемые в разбойном нападении.

Преступление было совершено в Саранске. В конце ноября прошлого года в мастерскую 67-летнего скульптора зашел его 34-летний знакомый. Немного позже пришел 59-летний приятель последнего. В определенный момент гости попросили у скульптора деньги на покупку спиртного. Последний дал им 200 рублей. Гости купили бутылку водку, которую распили в мастерской. Когда спиртное закончилось, собутыльники скульптора стали осматривать помещение мастерской. Заметив сейф, мужчины попросили знакомого сообщить код. Получив отказ, преступники приставили нож к горлу пострадавшего, требуя предоставить необходимую информацию. Затем один из злоумышленников начал штангенциркулем зажимать скульптору пальцы. В это время второй преступник ударил ногой по сейфу, в результате чего он открылся. Похитив 4 тыс. рублей из сейфа и 500 рублей у пострадавшего, злоумышленники скрылись.

Решением суда в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы, второй участник разбойного нападения был приговорен к 5 годам тюремного заключения.

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Источник: 13.мвд.рф