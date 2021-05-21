В Мордовии мужчина обвиняется в причинении смерти пасынку во время охоты

В Мордовии выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в причинении смерти пасынку во время охоты.

В начале апреля нынешнего года в Рузаевском районе 35-летний житель Саранска во время охоты на уток произвел выстрел из ружья. Пуля по случайности попала в 17-летнего пасынка мужчины. Несовершеннолетний гражданин получил огнестрельное ранение левого бедра, от которого спустя некоторое время скончался.

Материалы уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф