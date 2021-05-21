Учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новым учебным группам

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано профессиональное обучение сотрудников рядового и начальствующего состава.

Обучение будет осуществляться по следующим образовательным программам:

программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава;

программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу на должности среднего и старшего начальствующего состава.

Для получения основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для исполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия прибыли 34 сотрудника, представляющие УФСИН России по Мордовии, Пензенской и Саратовской областям.

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Источник: 13.fsin.su