В исправительных учреждениях Мордовии внедряется программа социально-психологической работы с осужденными

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН РФ по Мордовии проводится внедрение ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Программа направлена на создание комплекса мер для осуществления социально-психологической работы и лечения с целью восстановления физического и психического состояния осужденных, формирования социально-приемлемых форм поведения, способности адаптироваться к окружающей социальной среде, функционирования в обществе без употребления алкогольных и наркотических веществ, профилактику совершения ими новых преступлений.

С этой целью в учреждении был создан отряд социально-психологической работы. За данным отрядом закреплены наиболее ответственные и опытные сотрудники. Осужденные находятся в отряде по решению комиссии в течение шести месяцев.

Осужденным социально-психологического отряда, успешно прошедшим курс данной программы, в торжественной обстановке был вручен документ. За первое полугодие 8 осужденных получили данный документ.

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Источник: 13.fsin.su