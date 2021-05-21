В Мордовии полицейские провели операцию «Притон»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения операции под названием «Притон».
Указанная операция проводилась с целью борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.
Стражами порядка было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.
Из незаконного оборота было изъято 33,12 г наркотических средств.
Наркопритоны в рамках мероприятия на территории Мордовии не были выявлены.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф