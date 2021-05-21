Начальник отдела одного из предприятий Саранска обвиняется в получении взяток

В Саранске суд вынесет приговор в отношении начальника отдела одного из местных предприятий, обвиняемого в получении взятки.

В период с июля 2017 года по май нынешнего года 48-летний начальник отдела материально-технического снабжения одного из муниципальных предприятий Саранска, используя свое служебное положение, получал от представителей коммерческих структур денежные вознаграждения в виде взяток за лоббирование их интересов. Так называемые откаты перечислялись на банковские карты. Деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

В период с апреля 2020 года по апрель текущего года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 40,2 тыс. рублей за обеспечение исполнения ранее заключенных договоров поставки оборудования и комплектующих к нему, а также способствование в своевременной оплате за поставляемую продукцию. Кроме того, в период с июля 2017 года по май нынешнего года за аналогичные действия от представителя одного из предприятий Орловской области он получил взятку в размере 102,2 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф