В Ардатовском районе пожар уничтожил несколько надворных построек

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил несколько надворных построек.

В ночь на 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лесозавод. Возле дома № 26, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись несколько надворных построек. Пламя полностью уничтожило строения на общей площади, составляющей 162 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru