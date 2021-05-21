В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Вечером 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Огонь вспыхнул в жилом доме № 15А, расположенном по адресу – улица Васенко. Пламя повредило обшивку вентиляционной камеры на площади, составляющей 4 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru