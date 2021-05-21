В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 3 августа на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 40-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Веста», проявив невнимательность, совершил наезд на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинская помощь была оказана пострадавшей на месте инцидента.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф