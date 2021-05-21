В Ардатовском районе в ДТП пострадал 15-летний подросток

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель скутера.

Происшествие произошло вечером 3 августа на 58-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границей с Чувашией. По предварительной информации, 15-летний водитель скутера марки «Альфа» без государственных регистрационных знаков в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Несовершеннолетний мотоциклист получил телесные повреждения. Подросток был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф