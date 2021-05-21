В Рузаевке в результате ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

В Рузаевке несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Происшествие произошло вечером 3 августа на улице Пионерской. Напротив дома № 93А, расположенного по указанному адресу, 16-летний водитель мотоцикла марки Motoland врезался в автомобиль марки Great Wall, который двигался в попутном направлении.

Несовершеннолетний мотоциклист доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

На мотоцикле не было государственных регистрационных знаков.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф