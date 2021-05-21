В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Поздним вечером 3 августа возле дома № 48, расположенного по адресу – улица Волгоградская, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки BMW. За рулем транспортного средства находился 33-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОП № 1 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф