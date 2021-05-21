Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Азербайджана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире гражданина Азербайджана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае нынешнего года 43-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире гражданина Азербайджана 1995 года рождения.

В настоящее время стражами порядка проводится проверку по факту фиктивной регистрации иностранца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф