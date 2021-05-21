Артем Здунов посетил Темниковский медицинский колледж

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов побывал в Темниковском медицинском колледже.

Руководитель региона осмотрел учебные классы и пообщался со студентами и преподавательским составом учебного заведения.

В ходе общения речь шла о трудоустройстве выпускников, многие из которых озвучили желание остаться работать на селе. Артем Здунов поручил региональному министерству здравоохранения активнее решать жилищные вопросы медиков через федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Руководителя республики попросили помочь с ремонтом дороги по улице Интернациональной, которая ведет к медицинскому колледжу. Артем Здунов заверил, что дорога будет отремонтирована в этом году.

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Источник: e-mordovia.ru