Жители Мордовии через соцсети помогают очищать улицы от мусора

ЦУР Мордовии регистрирует в соцсетях обращения граждан и передает их в профильные ведомства для принятия мер.

В зависимости от времени года меняются темы для жалоб, которые выходят на первый план, но есть тема, не теряющая актуальности никогда, – это вывоз и уборка мусора. Коммунальные службы не всегда могут узнать о замусоренных территориях без обращений в соцсетях. Например, жители Краснослободска сообщили о переполненных урнах на общественной территории возле школы № 1. Обращение было передано в районную администрацию. Спустя некоторое время её представители ответили, что мусор из урн убран, а территория вокруг приведена в порядок, а также предоставили фото с результатами выполненной работы.

Также специалисты ЦУР зафиксировали ещё одну похожую жалобу. На этот раз от жителей села Большая Елховка. Они сообщили, что по местной детской площадке разбросан мусор, а управляющая компания не предпринимает никаких действий. Информацию направили в администрацию Лямбирского района. В кратчайшие сроки детскую площадку очистили от мусора.

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Источник: e-mordovia.ru