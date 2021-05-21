Артем Здунов приехал к жителям Старошайговского района, пострадавшим от урагана

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в среду, 4 августа, приехал в село Говорово Старошайговского района, наиболее пострадавшее от урагана.

В селе повалены деревья, сломаны столбы ЛЭП, сорваны крыши домов. Был нанесен существенный ущерб, который ещё предстоит оценить.

Артем Здунов поговорил с очевидцами разгула стихии. Местные жители со рассказывали, что на их глазах стихия сносила крыши, рушила дворовые постройки и деревья.

Артем Здунов провел с членами регионального правительства, руководством МЧС по республике и представителями администрации района оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим. Исполняющему обязанности председателя правительства Мордовии Владимиру Сидорову было поручено возглавить данную работу: оценить причиненный ущерб, обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие, обратив особое внимание на оказание помощи одиноким и пожилым людям, семьям с детьми.

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Источник: e-mordovia.ru