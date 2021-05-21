В Мордовию прибыла новая партия вакцины от коронавируса

Ещё одна крупная партия вакцины от коронавируса была доставлена в Мордовию.

Вчера, 4 августа, в Саранск привезли 17,4 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в республике прививки от коронавируса сделали уже около 257 тыс. человек, в том числе более 209 тыс. граждан вакцинировались двукратно.

По словам экспертов министерства здравоохранения Мордовии, при сохранении таких же высоких темпов вакцинации 60% взрослого населения республике вакцинируются уже в сентябре.

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Источник: e-mordovia.ru