Прошло совещание по завершению строительства «Саранск Арены»

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел очередное совещание с членами регионального кабинета министров и руководителем подрядной организации ООО «Стройэнергокомплект» по вопросам завершения строительства Универсального зала в Саранске.

Владимир Сидоров поручил уточнить перечень технологического, мультимедийного и спортивного оборудования, необходимого для работы Универсального зала и проведения спортивных и культурных мероприятий.

Объект, которому народное голосование выбрало название «Саранск Арена», способен вмещать более 7 тыс. зрителей. Здесь будут созданы условия для проведения мероприятий федерального и международного уровня.

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Источник: e-mordovia.ru