В Мордовии сотрудники ФСИН и ГИБДД провели совместное мероприятие

Сотрудниками Ковылкинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями ОГИБДД ММО МВД «Ковылкинский» в целях выявления нарушителей порядка отбывания наказания и предупреждения повторных преступлений и административных правонарушений со стороны осужденных, состоящих на учете инспекции, было проведено совместное мероприятие.

В рамках мероприятия была осуществлена проверка лиц, осужденных к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, состоящих на учете филиала.

В результате проверки повторных случаев привлечения осужденных к уголовной и административной ответственности по линии ГИБДД не было выявлено.

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Источник: 13.fsin.su