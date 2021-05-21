В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло открытое занятие

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено открытое занятие по дисциплине «Дрессировка служебных собак».
Преподаватель цикла кинологической службы Михаил Васин провел практическое занятие, посвященное развитию служебной собаки активно-оборонительной реакции поведения.
Занятие проходило с инструкторами-кинологами, прибывшими для получения профессии «Проводник (вожатый) служебных собак».
Слушатели группами выполняли прием по развитию у служебной собаки активно-оборонительной реакции поведения. Отработка приема проходила динамично. Служебные собаки со злобой нападали на помощника, экипированного в дрессировочный костюм.
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Источник: 13.fsin.su