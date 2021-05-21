Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Мордовии посетили исправительное учреждение

Лечебное исправительное учреждение № 21 УФСИН РФ по Мордовии посетили сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Мордовии - заведующая организационно-правовым отделом Татьяна Першина и консультант Елена Борисова.

В сопровождении помощника начальника УФСИН России по Мордовии по соблюдению прав человека в УИС Сергея Семикова они совершили обход учреждения.

Во время обхода учреждения посетители общались с осужденными: интересовались условиями содержания, питанием, медицинским обслуживанием.

Кроме того, был осуществлен прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su