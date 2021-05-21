В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 47-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летний автомобилист.

Происшествие произошло ранним утром 4 августа на 24-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Потьма и Барашево, на территории посёлка Леплей. По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Datsun, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого поочередно врезалось в дерево и металлический гараж, в котором в тот момент стоял автомобиль марки Ford.

Пострадал водитель Datsun. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф