В Краснослободском районе пожилой автомобилист потерял сознание за рулем

В Краснослободском районе пожилой автомобилист устроил ДТП из-за потери сознания.

Происшествие произошло днём 4 августа на 35-м километре магистрали, пролегающей между Ельниками, Старым Синдрово и дорогой, соединяющей Саранск и федеральную трассу М5 «Урал». По предварительной информации, 74-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения потерял сознание, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф