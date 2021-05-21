В Мордовии возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 40 млн рублей.

В период с января 2017 года по декабрь 2019 года руководство коммерческой организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность по оптовой торговле мясом, уклонилось от уплаты налога на прибыль путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях с рядом компаний, обладающих признаками так называемых фирм-однодневок. Сумма неуплаченных налогов составила свыше 40 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

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Источник: mordovia.sledcom.ru