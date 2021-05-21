В Мордовии бывшего работника завода осудили за коммерческий подкуп

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего работника завода, обвиняемого в коммерческом подкупе.

В период с января 2013 года по февраль 2019 года осужденный, занимая должность начальника бюро инструментального хозяйства ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», используя свое должностное положение, систематически получал от представителей коммерческих организаций, расположенных за пределами Мордовии, денежные средства в виде коммерческих подкупов за обеспечение заказов и подписание договоров на общую сумму около 3,2 млн рублей. Представители коммерческих организаций перечисляли ему на банковские карты денежные средства, а также поставляли бытовую технику.

В ходе следствия в рамках обеспечения исполнения приговора был наложен арест на имущество мужчины – дом, земельный участок, автомобиль.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет и 5 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru