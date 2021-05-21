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Прокуратура Темниковского района выявила нарушения правил подачи электроснабжения

Прокуратура Темниковского района выявила нарушения правил подачи электроснабжения

Проведенной прокуратурой Темниковского района проверкой деятельности территориального подразделения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» были выявлены нарушения правил подачи электроснабжения.

Было установлено, что ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в адрес потребителя 17 мая направила уведомление о планируемом 7 июня приостановлении подачи электрической энергии в его доме. Но сотрудниками ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Россети Волга» в нарушение требований закона данное отключение было произведено 2 июня.

Кроме того, проведенной в ПАО «Россети Волга» проверкой было установлено, что в целях проведения ремонтных работ по технологическому присоединению сетей уличного освещения парка им. С.В. Астраханцева данной организацией было осуществлено отключение помещения гражданина от сетей электроснабжения. Потребитель о проведении данных работ сетевой организацией вовсе не уведомлялся.

Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru