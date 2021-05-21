В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре посылки, поступившей для осужденного к 8 с половиной годам лишения свободы от жителя Москвы, сотрудниками указанного учреждения были обнаружены и изъяты мобильный телефон, зарядное устройство, аккумуляторный блок, сим-карта и карта памяти, спрятанные ухищренным способом.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su