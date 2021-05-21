В Саранске полицейские изъяли наркотики у безработного мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

Некоторое время назад неподалеку от автозаправочной станции, расположенной по адресу – Юго-Западное шоссе, стражами порядка был задержан 40-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 0,55 г.

Мужчина сообщил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении 40-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф