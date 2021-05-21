Прокуратура Кадошкинского района выявила нарушения в сфере охраны здоровья граждан

Прокуратурой Кадошкинского района была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в ходе которой были выявлены нарушения.

Было установлено, что 5 лиц, освобожденных из следственных изоляторов и исправительных учреждений, не прошли профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулеза, что создает угрозу здоровью граждан.

С целью устранения указанных нарушений прокурором района было предъявлено в суд 5 исковых заявлений о возложении обязанности на указанных лиц пройти профилактический медицинский осмотр в лечебном учреждении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru