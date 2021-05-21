Житель Саранска, устроивший смертельное ДТП, отправится в тюрьму

Житель Саранска, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом, отправится в тюрьму.

Происшествие произошло 25 ноября прошлого года на одном из участков трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Было установлено, что 62-летний житель Саранска, находясь за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, где оно столкнулось с автомобилем марки «Лада-Гранта», водитель которого скончался от полученных травм.

В начале июня нынешнего года Ромодановский районный суд приговорил виновника аварии к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты подала ходатайство о смягчении меры наказания. Сторона защиты обратилась в суд с намерением ужесточить наказание.

Верховный суд Мордовии оставил приговор районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru