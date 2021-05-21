По требованию прокуратуры Ичалковского района мужчина, имеющий наркозависимость, был лишен водительского удостоверения

Прокуратура Ичалковского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что 50-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозами, установленными в связи с употреблением наркотических веществ.

В соответствии с положениями действующего законодательства медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности безопасного управления транспортным средством.

Прокурор Ичалковского района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами. Требования прокурора судом были удовлетворены.

Также читайте о том, что в Мордовии благодаря прокурорскому вмешательству переселенцы из аварийного жилья получат благоустроенные квартиры.

Источник: epp.genproc.gov.ru