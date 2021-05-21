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По требованию прокуратуры Ичалковского района мужчина, имеющий наркозависимость, был лишен водительского удостоверения

По требованию прокуратуры Ичалковского района мужчина, имеющий наркозависимость, был лишен водительского удостоверения

Прокуратура Ичалковского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что 50-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозами, установленными в связи с употреблением наркотических веществ.

В соответствии с положениями действующего законодательства медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности безопасного управления транспортным средством.

Прокурор Ичалковского района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами. Требования прокурора судом были удовлетворены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru