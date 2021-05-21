В одной из колоний Мордовии прошел День встречи руководства с осужденными

В исправительной колонии № 7 УФСИН РФ по Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными.

Заместитель начальника Управления Дмитрий Саблин, председатель Общественного совета при УФСИН России по Мордовии Юрий Савоськин, врио начальника МСЧ-13 Оксана Лекова, а также начальники отделов и служб управления совершили обход исправительного учреждения.

Затем в клубе-столовой прошло общение. Осужденные задавали вопросы, касающиеся начисления заработной платы, медицинского и тылового обеспечения, а также телефонных переговоров с родственниками.

Кроме того, был организован прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su